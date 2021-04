Le dichiarazioni di Paulo Fonseca alla vigilia della sfida Torino-Roma valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La Roma deve mettere da parte gli entusiasmi per la conquista delle semifinali di Europa League perché domani è già tempo di tornare in campo. Avversario dei giallorossi il Torino di Nicola nel match valevole per la 31esima giornata di Serie A: “Anche in campionato mi piacerebbe vedere la stessa concentrazione, determinazione e aggressività difensiva mostrate in campo europeo – ha detto Fonseca nella conferenza stampa di vigilia – Abbiamo ancora un obiettivo, per cui voglio che la squadra sia concentrata su questo. Sarà necessaria una grande partita per conquistare tre punti”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Roma e Atalanta seguono Maximiano: i dettagli

CRITICHE – “Io ho diviso la critica? Non lavoro per convincere le persone, lavoro per la Roma e per farla vincere”.

AJAX E IDENTITA’ – “Nella prima parte di stagione si diceva che la Roma giocasse un gran calcio, noi in ogni partita abbiamo una strategia. Contro l’Ajax abbiamo preparato una strategia diversa, poi la verità sta nel risultato. Quando abbiamo bisogno di fare una gara diversa lo abbiamo sempre fatto, mantenendo la nostra identità”.

SMALLING – “Sta molto meglio, tornerà quando avrà maggior fiducia”.

PASTORE – “Se può partire titolare? Vediamo, dovete aspettare domani”.