Le parole in conferenza stampa di Cristian Brocchi, allenatore del Monza, dopo l’importante successo contro la Cremonese

“È una vittoria fondamentale, c’era la voglia nei ragazzi di portare assolutamente a casa i tre punti”. Tutta la soddisfazione in conferenza stampa di Cristian Brocchi dopo il prezioso successo sulla Cremonese, che interrompe la striscia di risultati negativi del Monza nel campionato di Serie B.

L’allenatore biancorosso risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it su Frattesi, ancora una volta decisivo: “Se somiglia a Marchisio e se un giorno potrà essere protagonista in Nazionale? È un giocatore che ho fortemente voluto, sono contento di tutto quello che sta facendo. È arrivato al Monza che aveva un’interpretazione tutta sua del calcio, era disordinato e andava in giro per il campo. Invece ora ha iniziato a capire come muoversi, cosa deve fare nelle due fasi. Adesso ha iniziato a capire di calcio: ha imparato come cucire il gioco ed è più efficace nei tempi d’inserimento. Secondo me sta diventando un giocatore pronto per fare il grande salto. Le qualità le aveva anche prima, solo che non era ancora pronto. Ora dico che è nelle sue possibilità fare tutto quello che un giocatore di categoria superiore può fare”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Monza, Brocchi in conferenza | “Non so se posso contare ancora su Balotelli”

Brocchi si sofferma inoltre su Balotelli, nuovamente ko per infortunio: “Se conto ancora su di lui? Non lo so, è Mario che deve capire se riesce oppure no. Lui si è sempre comportato bene però è logico che, in un campionato dove l’agonismo è la base principale, deve trovare continuità e una condizione fisica accettabile. Deve allenarsi tutti i giorni con continuità per far emergere le sue qualità. Se non riesce a far questo, diventa poi difficile scendere in campo e dimostrare tutto quello di cui è capace”.