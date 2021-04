Calciomercato Sassuolo, De Zerbi: “Io e Berardi vogliamo divertirci”

Calciomercato Sassuolo, De Zerbi parla delle prospettive future sue e di Berardi dopo la gara con la Fiorentina

Il Sassuolo si conferma ottava forza del campionato con la vittoria contro la Fiorentina. Grande rimonta contro i viola, con grande soddisfazione del tecnico De Zerbi, che nel post partita esalta Berardi e parla del futuro di entrambi.

“Domenico è il nostro fuoriclasse, ormai sposta gli equilibri in ogni partita che gioca – ha dichiarato a ‘Sky Sport’ – Se entrambi saremo qui o in un’altra squadra il prossimo anno? Non lo so, lui mi sembra pronto da tempo e anche in grado di reggere alle pressioni di una big. Di sicuro sia io che lui vogliamo divertirci, credo che l’ipotesi di andare via lui la prenda in considerazione. Per quanto mi riguarda non metto la mia ambizione davanti a tutto, devo capire se dopo tre anni sono ancora la persona giusta per il Sassuolo. Parleremo con Carnevali, che è un amico, e decideremo insieme per il meglio”.