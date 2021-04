Calciomercato Sassuolo, Berardi: “Futuro? Vedremo se resto”

Calciomercato Sassuolo, Berardi parla a fine gara con la Fiorentina dopo la doppietta e risponde a domande sul suo futuro

Ritorno in campo con doppietta per Berardi, che con due rigori firma la rimonta del Sassuolo sulla Fiorentina. Palma scontata di migliore in campo per lui, che a fine partita a ‘Sky Sport’ ha parlato anche del suo futuro.

“Cerco sempre di dare il massimo e lo faccio vedere sempre in campo – ha affermato – Se ho fatto 101 gol un motivo ci sarà. Salto di qualità? Magari un domani lo farò. Sono cresciuto molto, sia mentalmente che a livello di prestazioni e sono contento così. De Zerbi ci ha dato tanto, lavoriamo insieme da 3 anni. E’ una grande persona, se andrà via ci mancherà tantissimo. Se vedo un Sassuolo senza di me? Non lo so”.