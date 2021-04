Nel mirino della Juventus l’attaccante fa gola a tanti club: agenti attesi in città per discutere del suo futuro

Un attaccante, almeno, per la Juventus. Tra le missioni dei dirigenti bianconeri per il prossimo calciomercato c’è quella di trovare un attaccante da inserire in rosa. Almeno un bomber perché poi, in base alle decisioni su Ronaldo, Dybala e Morata, si deciderà sulla necessità di altri arrivi. Uno è praticamente certo e sono tanti i nomi accostati e seguiti dalla Juve. Profili già affermati come Mauro Icardi, ma anche giovani bomber che stanno spiccando il volo.

Tra questi c’è anche Alexsander Isak, 21 anni, attaccante svedese in forza alla Real Sociedad. Autore di tredici gol in stagione, il calciatore è arrivato in Spagna dal Borussia Dortmund e proprio il club tedesco ha un’opzione di acquisto da circa trenta milioni di euro. Per il suo futuro decisivi potrebbero essere i prossimi giorni quando è previsto un incontro tra i suoi agenti e il club. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Isak: incontro tra agenti e Real Sociedad

Le prestazioni di Isak hanno attirato le attenzioni di diversi club. In prima fila c’è il Borussia Dortmund che potrebbe veder partire Haaland in estate, ma anche Juventus e Tottenham avrebbe puntato i radar su di lui.

Anche per questo c’è attesa per un incontro che ci sarà a breve a San Sebastian. Gli agenti dei calciatori sono, infatti, arrivati nella città spagnola per un vertice con la Real Sociedad. Un incontro dal quale potrebbero uscire notizie importanti sul futuro del calciatore. Anche la Juventus attende.