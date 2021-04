Calciomercato Juventus, futuro Douglas Costa | Sfuma il Gremio

La Juventus si trova a gestire l’ennesima grana sul mercato: salta l’accordo tra Douglas Costa e il Gremio

La Juventus la scorsa estate ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa, con gli arrivi dei vari Chiesa, McKennie e Kulusevski. Alcuni ‘senatori’ o comunque protagonisti dei successi degli ultimi anni sono andati via, come per esempio Douglas Costa. L’esterno offensivo brasiliano è tornato al Bayern Monaco in prestito secco e il ds Paratici dovrà trovargli una nuova sistemazione. Si è parlato molto di un suo ritorno in Brasile, in particolare al Gremio.

Juventus, sfuma l’opzione Gremio per Douglas Costa

Secondo quanto riferito dal giornalista brasiliano Vagner Martins, ci sono stati dei contatti tra il Gremio e Douglas Costa, che però non hanno trovato un accordo. Troppo alta la richiesta d’ingaggi dell’esterno brasiliano, che a questo punto deve guardarsi intorno alla ricerca di altre offerte. Il classe ’90 ha avviato i suoi primi passi da professionista proprio ai tempi del Gremio, ma un suo ritorno sembrerebbe complicato. E probabilmente la Juventus si metterà al lavoro per la cessione a titolo definitivo.