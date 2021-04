Calciomercato Napoli, il retroscena su Hakimi: sul terzino oggi all’Inter c’erano anche gli azzurri

Hakimi si sta rivelando un investimento davvero azzeccato da parte dell’Inter, l’esterno marocchino con gol e assist è stato uno dei punti di forza della squadra di Conte. Ma sul giocatore proveniente dal Real Madrid anche altre squadre italiane avevano messo gli occhi, come il Napoli.

Lo conferma l’agente Alejandro Camano, che a ‘CalcioNapoli24 Tv’ ha spiegato: “Il ds azzurro Giuntoli, prima del passaggio al Borussia Dortmund, aveva fatto di tutto per portarlo al Napoli. Nel mirino c’era anche Borja Mayoral, alla fine non si trovò l’accordo per portarli in rosa. Nel calcio però tutto può succedere, in futuro perché no?”.