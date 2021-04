Pepe ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Il connazionale si è espresso in merito ad un possibile ritorno nel campionato portoghese del campione della Juventus

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta tutto da scrivere. Il campione portoghese vorrebbe far ritorno in Spagna per vestire nuovamente la maglia del Real Madrid. Come raccontato, però, i blancos, al momento, hanno altri pensieri per la testa. Florentino Perez, infatti, sogna di portare nella Capitale Mbappe e Haaland. Alla fine Cristiano Ronaldo potrebbe rimanere ancora alla Juventus, andando in scadenza il 30 giugno 2022.

Si è parlato tanto, anche della possibilità, che un giorno Ronaldo decida di trasferirsi in America. Si è parlato poco, invece, di un ritorno in patria. In merito a questa possibilità si è espresso, Pepe, che tanto bene lo conosce: “Sarebbe molto bello per il campionato portoghese se Cristiano potesse tornare – ammette nel corso di un’intervsta a ‘Novo’, il centrale difensivo del Porto, vorrei che tornasse in Portogallo. La gente critica e non sa lo sforzo che si fa più andando a segno 30 volte ogni anno, è spaventoso quello che fa. Spero che continui a darci gioia nello sport, rappresentando il Portogallo come ci rappresenta all’estero”.