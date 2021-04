Calciomercato Juventus, annuncio di Chiellini sul suo futuro!

Giorgio Chiellini parla del suo futuro, tra rinnovo e possibile addio a fine stagione. L’annuncio del capitano della Juventus

“Nel periodo in cui ero in Nazionale sembrava che il rinnovo fosse un problema. Ma non è vero, non esiste un problema. Io e Buffon non lo siamo e non lo saremo mai”. In un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’, il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, fa chiarezza sul proprio futuro, che è ancora tutto da scrivere. Il difensore è infatti in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo con il club bianconero. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Io in altre squadre? È fantamercato! – ha poi proseguito Chiellini – Con tutto il rispetto e con tutta onestà, non mi vedo proprio con una maglia diversa da quella bianconera in Serie A o in Europa. Sono concentrato sull’Atalanta e su Zapata, Muriel, Malinovskyi. Tutto il resto verrà dopo”.