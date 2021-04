Gli utenti Twitter di Calciomercato.it sono stati chiamati ad esprimersi in merito ai possibili ritorni in Serie A. Il più gradito sarebbe quello di Mauro Icardi. Scopriamo i risultati del sondaggio

Sono tanti i possibili ‘cavalli di ritorno’ in Serie A. In questi giorni si è parlato tanto di Moise Kean ma anche di Mauro Icardi e Jorginho. Proprio questa mattina è tornato di moda il nome di Florenzi per l’Inter di Antonio Conte. Mettendo da parte i campioni come Pogba e Salah, che avrebbero vinto a mani basse il sondaggio, ai nostri utenti Twitter di Calciomercato.it è stato chiesto quale sarebbe il giocatore che gradirebbero rivedere in Italia.

A vincere è stato l’ex nerazzurro, Icardi, che ha raccolto il 31,1% delle preferenze. L’argentino ha preceduto i due italiani, Kean e Jorginho, che si sono fermati al 26,2%. Il ritorno meno gradito sarebbe quello di Florenzi, che ha ottenuto solamente il 16,4% dei voti.