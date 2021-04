Serie A, Gravina: “Buone chance di riaprire gli stadi prima di giugno”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, conferma l’ipotesi di una riapertura anticipata degli stadi. Il suo annuncio

Come anticipato da Calciomercato.it, si è tenuto oggi l'incontro per la riapertura degli stadi prima del mese di giugno tra Gabriele Gravina e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. Queste le dichiarazioni del presidente della FIGC al termine del vertice: "L'evento dell'11 giugno ha creato speranza e opportunità. Credo ci siano buone possibilità di una riapertura generalizzata. Prima dell'Europeo? Sembrerebbe di sì. Tutti vogliamo ripartire, rispettando tempi e cadenze del Governo".

Gravina ha poi concluso: “Rientriamo in quel gruppo di soggetti che devono essere vaccinati prima dell’Europeo. Ho avuto ieri un incontro con alcune autorità e abbiamo avuto rassicurazione in merito. Tutto il gruppo squadra della Nazionale dovrebbe rientrare tra i vaccinati insieme agli atleti per le Olimpiadi“.