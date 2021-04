Donnarumma a giugno vedrà scadere il proprio contratto. Il portiere può continuare a giocare con il Milan, in caso di rinnovo, ma anche andarsene in un’altra squadra a parametro zero. La Juventus potrebbe inserirsi, ma l’operazione per Luca Serafini è molto difficile e complessa da perseguire. Il giornalista ne ha parlato ai microfoni di CMIT TV: “La Juventus non è in grado di sostenere questa cifra. Raiola vuole 20 milioni di commissioni e Donnarumma ha una proposta sul tavolo tra gli 8 e i 10 di ingaggio da parte del Milan, quindi ne pretenderebbe almeno 10 per 4 anni. Un’operazione da 100 milioni non è sostenibile al momento per i bianconeri. Poi bisognerà capire se è un tentativo di Raiola, ma c’è anche il Paris Saint-Germain che potrebbe farsi avanti”.

Serafini ha poi aggiunto: “A me risulta che l’accordo economico con Donnarumma sia raggiunto da tempo, ma ci sono delle commissioni che vanno definite”.