Le dichiarazioni del commissario tecnico Roberto Mancini tra la riapertura degli stadi all’Inter di Antonio Conte

“Spero che gli stadi possano riaprire anche prima, in campionato, ovviamente con le dovute misure di sicurezza“. Lo ha detto il CT della Nazionale Roberto Mancini a margine della conferenza stampa della Regione Marche, di cui è testimonial per la promozione del territorio. “Non dovrebbe essere un problema, visto che si parla di spazi aperti – ha aggiunto Mancini, come riporta ‘Gazzetta.it’ – Spero che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini possano tornare a fare sport e che anche le piccole attività possano riaprire: bar, ristoranti, teatri”.

Mancini: “Molte affinità tra l’Inter di Conte e la mia”

Mancini ha poi risposto sull’Inter di Conte, vicina allo scudetto, e sulle affinità con la ‘sua’ Inter che di campionati ne vinse tre consecutivi compreso quello a tavolino: “Parliamo di un club di grande blasone in Italia e nel mondo, quest’anno ha una grande squadra, è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e con serietà i risultati poi arrivano. Anche quando arrivai io all’Inter non si vinceva da tanti anni. Con un po’ di fatica abbiamo iniziato a vincere prima la coppa, poi siamo arrivati agli scudetti e poi c’è stata l’Inter che ha vinto tutto, le affinità tra questa di Conte e la mia sono molte”