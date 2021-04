Roma-Ajax, Karsdorp: “Come un derby per me. Voglio restare a lungo qui”

Alla vigilia di Roma-Ajax, interviene in conferenza stampa Karsdorp: le considerazioni dell’olandese sulla sfida di Europa League

Gara particolare quella contro l’Ajax per Rick Karsdorp. Il laterale olandese in conferenza stampa presenta il match di ritorno tra la Roma e i Lancieri in Europa League, con l’obiettivo semifinale per i giallorossi. “Vorranno sicuramente pressarci e avere il più possibile il pallone – ha spiegato – Abbiamo però le stesse intenzioni, sarà una partita interessante. Da ex Feyenoord per me è una gara molto sentita e speciale, un po’ come il derby qui a Roma. Ma l’importante è il bene della squadra, domani vogliamo dimostrare la nostra forza sul campo e passare il turno. Non vedo l’ora di giocare”.

Sulle sue prospettive future: “Se sogno l’Europeo? Sto tornando ai miei livelli anche se non ancora al 100%. Non so se merito di esserci, dovreste chiedere a qualcun altro, di sicuro voglio continuare così. Per ora non ci penso e sono concentrato sulla Roma. Ho rinnovato fino al 2025 perché penso di poter dare ancora molto qui, ora sto dimostrando le mie qualità dopo gli ultimi anni piuttosto difficili”.