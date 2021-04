Alla vigilia di Roma-Ajax, parla il tecnico giallorosso Fonseca: conferenza stampa di presentazione del ritorno dei quarti di Europa League

La Roma chiamata a completare l’opera contro l’Ajax, dopo la vittoria per 2-1 in Olanda che rappresenta un grande vantaggio nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Alla vigilia del match parla in conferenza stampa il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, presentando una sfida che può spalancare le porte della semifinale.

ATTEGGIAMENTO – “Sappiamo che è la partita più importante della stagione fino ad ora. Dall’altra parte c’è una squadra fortissima, non dobbiamo pensare alla gara dell’andata ma stare in campo e lottare fino alla fine, come nelle ultime due gare. So che i ragazzi conoscono l’importanza del momento, il discorso non è assolutamente chiuso. Dovremo essere perfetti, è una gara in cui non si può sbagliare”.

CALAFIORI – “Ha giocato bene all’andata, domani sarà sicuramente in campo”.

EMOTIVITA’ – “Dobbiamo mantenere equilibrio, in Olanda siamo andati in difficoltà dopo lo svantaggio ma abbiamo tenuto bene”.

KARSDORP – “Sta disputando una grande stagione, ma può crescere ancora”.

SMALLING – “Ha iniziato ora a lavorare individualmente, credo che sia vicino al rientro ma è una questione di fiducia del giocatore”.

PRESSING AVVERSARIO – “L’Ajax esce molto forte sul possesso basso e dovremo essere preparati. Abbiamo rivisto le difficoltà vissute col Bologna e analizzato tutto per riuscire a uscire dalla loro pressione”.