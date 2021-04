Il futuro di Paulo Dybala ancora da decidere: dai social arriva un possibile indizio che ai tifosi della Juventus non sfugge

Il futuro di Paulo Dybala ancora tutto da scrivere. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto con la Juventus nel 2022 e la trattativa per il rinnovo è ormai ferma. La distanza tra domanda e offerta è molta, ma non solo: la sensazione è che il club bianconero sia pronto a cederlo davanti alla giusta offerta. Del resto anche le parole recenti di Nedved aprono a tale soluzione e la mancanza di novità non fa altro che avvalorare l’ipotesi addio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Juventus, Dybala con la fascia di capitano: indizio social?

Una cessione che garantirebbe una importante plusvalenza alla Juventus e che potrebbe portare ad uno scambio in grado di soddisfare anche a livello tecnico i bianconeri. In attesa di capire quel che accadrà, dai social spunta quello che i tifosi hanno letto come un indizio.

Dybala ha, infatti, cambiato la sua immagine profilo su Instagram e scelto una foto in cui indossa non soltanto la maglia numero 10 della Juventus ma anche la fascia da capitano. Un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi bianconeri che hanno letto in questa ‘novità’ un messaggio del calciatore per il suo futuro.