Irrompe anche il Bayern Monaco nella corsa ad Erling Haaland. I bavaresi sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria nel 2022

Erling Haaland rimane il sogno ‘proibito’ di tutte le grandi d’Europa. E’ partita da tempo la caccia al bomber norvegese che intriga in primis Real Madrid e Manchester City, senza dimenticare in Serie A gli accostamenti alla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, irrompe il Bayern su Haaland: lo scenario

Il Borussia Dortmund non vorrebbe però privarsi in estate del suo gioiello, rimandano al 2022 un eventuale addio dell’ex Salisburgo. I gialloneri avrebbero fissato ad almeno 150 milioni di euro un eventuale addio di Haaland, con il prezzo che scendere a 75 milioni tra un anno vista la clausola rescissoria presente nel contratto tra il Borussia e il giocatore. Sul quale – riporta il ‘Daily Mail’ – ci sarebbe anche l’occhio vigile dei rivali del Bayern Monaco in Bundesliga, con i bavaresi pronti a catapultarsi sul norvegese nell’estate 2022.

Il club campione d’Europa uscente è a caccia di un erede di Lewandowski e lo avrebbe individuato nel centravanti classe 2000. Il Bayern sarebbe fiducioso nel poter strappare al Borussia e all’agguerrita concorrenza il cartellino di Haaland.