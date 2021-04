Dembele al momento lontano dal rinnovo con il Barcellona. La Juventus attenta agli scenari sul francese che piace anche al Manchester United

E’ sempre da monitorare la situazione al Barcellona di Ousmane Dembele. Il talento francese è in scadenza nel giugno 2022 con il club blaugrana e il rinnovo di contratto appare al momento lontano come accennato anche dallo stesso giocatore in una recente intervista. Il nuovo patron Laporta sta valutando il futuro del giocatore, con l’intenzione di non perderlo però a parametro zero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: scelta fatta!

Juventus, occasione Dembele: concorrenza Manchester United

Scenario questo che invece intriga la Juventus, sempre attenta in giro per l’Europa alle occasioni di mercato. L’ex esterno offensivo del Borussia Dortmund viene monitorato da tempo dal CFO Paratici che, come scrive il ‘Daily Mail’, vorrebbe portarlo a Torino gratis tra un anno in caso di mancato accordo con il Barça sul rinnovo contrattuale. Situazione evidentemente non congeniale al sodalizio catalano, che nelle prossime settimane cercherà di sedersi attorno ad un tavolo e trovare una soluzione per la firma di Dembele. Senza l’intesa tra le parti, il Barcellona cercherebbe allora di venderlo al miglior offerente e tra questi ci sarebbe il Manchester United, che già lo aveva cercato nell’ultimo mercato estivo.

Laporta non vorrebbe comunque fare una plusvalenza con la cessione di Dembele e i ‘Red Devils’ – scrive la testata iberica ‘Fichajes.net’ – sarebbero anche disposti a mettere sul piatto 90 milioni di euro per strappare i servigi del nazionale transalpino classe ’96.