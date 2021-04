Calciomercato, Higuain annuncia il suo futuro: “Ho deciso!”

Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, fa un annuncio di calciomercato sul suo futuro

Classe 1987, Gonzalo Higuain si gode gli ultimi anni della sua carriera lontano dall’Europa. L’attaccante dell’Inter Miami sembra però aver già deciso cosa fare nel suo futuro. Eloquenti sono infatti le sue ultime dichiarazioni: “Chiaramente, non sarò nel calcio. Ho deciso. Quando ho lasciato la nazionale ho iniziato a prepararmi per il futuro, e sapevo già che quel futuro non sarebbe stato nel calcio – spiega a ‘La Nacion’ – La mia vita andrà dall’altra parte. Sarei un masochista se smettessi di giocare a calcio a causa di tutto quello che ho sofferto, a causa delle richieste, e tornassi nell’ambiente calcistico. Vado dall’altra parte. In primo luogo, mi divertirò davvero con la mia gente, la mia famiglia. E poi qualunque cosa mi piaccia fare, la farò. Ma insisto: sono convinto che non sarò nel calcio”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occhi sul ‘nuovo Higuain’ | Corsia preferenziale

Higuain ha proseguito il suo discorso: “Mi piacerebbe studiare cucina, enologia… la materia dei vini mi cattura, sono due attività che mi piacciono. Vorrei giocare a paddle tennis, che adoro e ora chiaramente non posso farlo a causa del calcio”.