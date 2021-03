Il calciomercato Juventus ha messo gli occhi su Muci, considerato come il ‘nuovo Higuain’, e avrebbe una corsia preferenziale col Lugano

La nuova Juventus potrebbe partire dai giovani. Gli ultimi insuccessi europei e l’attuale andamento in campionato ben al di sotto delle aspettative impongono alla società riflessioni sulle prossime scelte di mercato. La rosa potrebbe aver bisogno di uno ‘svecchiamento’ già dalla prossima estate e Paratici ha già messo gli occhi su alcuni prospetti interessanti. Tra questi figura Nikolas Muci, attaccante 18enne del Lugano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Juventus o Inter | Accordo totale: vola in Spagna

Calciomercato Juventus, occhi su Muci: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tutti d’accordo | Addio a fine stagione

I legami societari tra il Lugano e la Juventus, riporta ‘Tuttosport’, offrirebbero una corsia preferenziale per i bianconeri nella corsa a Muci, considerato dagli osservatori internazionali come il ‘nuovo Higuain’. Il giovane talento, autore di molti gol nell’Under 18 della squadra svizzera, è già da tempo attenzionato dalle migliori società europee, in particolar modo tedesche. In caso di approdo in bianconero, Muci inizierebbe la prossima stagione nella Primavera per poi passare nella formazione Under 23.