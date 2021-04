Real Madrid, annuncio di Modric sul rinnovo | Poi ‘chiama’ Mbappé!

Luka Modric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni

C’è spazio anche per temi di calciomercato nella conferenza stampa di Luka Modric alla vigilia di Liverpool–Real Madrid, sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il centrocampista, ancora in scadenza a giugno, ha risposto così sul rinnovo: “Spero di poter continuare qui, ma non posso dire di più. Al momento non ci sono novità”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

E sul sogno Mbappé: “Mi congratulo con il presidente (Florentino Perez, ndr) per la sua rielezione. Sono certo che vorrà costruire una grande squadra, anche se già lo siamo. Ha sempre fatto grandi cose per il Real Madrid e continuerà a farlo. Mbappé? Non so se lo prenderà, ora ci sono tante voci in giro su giocatori che possono arrivare o partire. Di certo si tratta di un grande giocatore, lo ha dimostrato, e i grandi giocatori sono benvenuti in questo club. Vedremo cosa succederà in estate”.