Calciomercato Milan, strategia chiara: da Romagnoli a Tonali | Chi resta e chi va

Il Milan valuta il futuro sul calciomercato alla ricerca di colpi per implementare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Da Romagnoli a Tonali: le prospettive

Il Milan non si ferma e ha tutta l’intenzione di concludere al meglio la stagione. Anche se lo scudetto sembra lontano con l’Inter che sta viaggiando a ritmi elevatissimi, i rossoneri ora vogliono assolutamente blindare la qualificazione in Champions League e continuare a macinare vittorie per crederci fino alla fine. Poi sarà tempo di mercato e le valutazioni non mancano in vista del prossimo futuro e della prossima estate.

In particolare, Paolo Maldini sembra aver ben chiara la strategia da attuare nelle prossime settimane, in modo da trattenere i calciatori più importanti in rosa e lasciar partire, invece, i cedibili. In tal senso, resta da valutare con grande attenzione la situazione relativa Alessio Romagnoli. Il difensore centrale è sceso nelle gerarchie dopo un inverno da incubo e con tanti errori pesanti che i tifosi non gli hanno perdonato. In più il rinnovo di contratto con la società rossonera resta in forte dubbio con la società che dovrebbe garantirgli cifre molto alte, superiori ai tre milioni e mezzo attuali. Considerando anche l’esplosione di Fikayo Tomori e la presenza di Kjaer, la società, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è sempre più orientata a lasciarlo partire in caso di offerte adeguate.

Calciomercato Milan, da Tonali a Dalot e Rebic: i casi oltre Romagnoli

Oltre al centrale, diverse situazioni sono in via di valutazione da parte della società rossonera. Gli scenari sembrano chiari, ad esempio, per Sandro Tonali. Quest’anno non è riuscito a imporsi come titolare assoluto, ma verrà riscattato a titolo definitivo la prossima estate e il Milan conta di dargli sempre più spazio. Allo stesso tempo, Maldini proverà a respingere ogni assalto per Franck Kessié nel mirino dei club di Premier League.

In difesa resta da valutare anche la situazione di Diogo Dalot. Il terzino sta facendo bene in questa parte di stagione. Il Milan parlerà con il Manchester United per trattenerlo e con una formula più stabile rispetto al prestito secco attuale. Infine, si guarda all’attacco e al futuro di Ante Rebic: rappresenta il futuro, così come Rafael Leao, e quindi entrambi dovrebbero restare. Da valutare, invece, il finale di stagione di Mario Mandzukic ma l’ipotesi permanenza e rinnovo non è da scartare.