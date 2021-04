Roma, squadra al lavoro verso l’Ajax | Individuale per Zaniolo

Dopo la vittoria contro il Bologna, la Roma ha ripreso ad allenarsi in vista del ritorno con l’Ajax: individuale per Zaniolo

Inizia la settimana di lavoro dei giallorossi che, dopo il successo per 1-0 contro il Bologna, si avvicinano al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax. In campionato Borja Mayoral ha ritrovato la rete, dando buone indicazioni a Fonseca in vista della sfida ai ‘Lancieri’. In mattinata la Roma si è allenata con la consueta divisione in gruppi post partita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Questa mattina, poi, lavoro individuale per Zaniolo, Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy. I giallorossi cercheranno di recuperare più elementi possibili in vista dei prossimi impegni. In questo finale di stagione, oltre che il campionato e l’obiettivo Champions League, la Roma ha la possibilità di compiere un ottimo cammino in Europa League.