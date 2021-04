Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 30esima giornata. Da Juventus e Milan a Inter, Napoli e Sampdoria: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Benevento e Sassuolo, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la vera graduatoria della Serie A con una ipotetica, realizzata non prendendo in considerazione le decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nella trentesima giornata di campionato ci sono stati un paio di episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nel match tra Sampdoria e Napoli, Valeri annulla il gol di Thorsby reo di essersi aiutato con le braccia per saltare più in alto di Koulibaly. Discorso simile nella sfida tra Verona e Lazio, con Chiffi che cancella la rete di Caicedo perché il centravanti ecuadoriano si era liberato di Magnani con una manata. Nell’anticipo tra Udinese e Torino, invece, Doveri cambia idea dopo aver rivisto al monitor il contatto tra Becao e Buongiorno: è in area, ma non da rigore.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Ibrahimovic rischia la stangata: Milan pronto al ricorso

Serie A, undicesima giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Spezia-Crotone 3-2

Parma-Milan 1-3

Udinese-Torino 0-1

Inter-Cagliari 1-0

Juventus-Genoa 3-1

Sampdoria-Napoli 1-2

Verona-Lazio 0-2

Roma-Bologna 1-0

Fiorentina-Atalanta 2-3

Benevento-Sassuolo stasera

CLASSIFICA REALE: Inter punti 74, Milan 63, Juventus 62, Atalanta 61, Napoli 59, Lazio* 55, Roma 54, Verona 41, Sassuolo* 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, Spezia 32, Fiorentina 30, Benevento* 30, Torino* 27, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15.

* Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Inter punti 73, Juventus 67, Milan 61, Atalanta 60, Napoli 57, Roma 55, Lazio* 48, Verona 41, Sassuolo 40, Bologna 36, Fiorentina 35, Sampdoria 35, Udinese 34, Torino* 34, Genoa 31, Spezia 32, Benevento 24, Cagliari 23, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno