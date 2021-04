Milan, squalifica Ibrahimovic: rischio stangata

Milan, squalifica Ibrahimovic: attesa per il referto dell’arbitro Maresca dopo il rosso diretto allo svedese contro il Parma

Vittoria preziosa per il Milan contro il Parma, che mantiene i rossoneri al secondo posto rintuzzando gli assalti delle inseguitrici. Ma la brutta notizia per Pioli è stata l’espulsione di Ibrahimovic che salterà sicuramente la gara contro il Genoa. Il rosso sventolato da Maresca allo svedese ha fatto discutere, dalle prime sommarie ricostruzioni il provvedimento potrebbe essere stato esagerato. Ma ora c’è attesa per il referto del direttore di gara. Anche se dalle prime indiscrezioni della ‘Gazzetta dello Sport’, Ibra non dovrebbe essere scagionato, anzi.

Da capire cosa verrà scritto in merito alle espressioni irriguardose pronunciate dal centravanti. Maresca ha estratto il rosso dopo una serie di frasi da lui pronunciate, a prescindere dall’equivoco sull’ultima e sul presunto ‘bastardo’, confuso con ‘mi sembra strano’. Stando al ‘Corriere dello Sport’, qualora le giornate di squalifica fossero due, ci sarebbe il ricorso da parte del club rossonero, per permettere al giocatore di esserci almeno con il Sassuolo nell’infrasettimanale del 21 aprile.