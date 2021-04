Beppe Marotta ha parlato a pochi minuti dalla sfida tra Inter e Cagliari

L’Inter ha l’ennesima chance di ipotecare lo scudetto, ospitando a ‘San Siro’ una squadra in grandissima difficoltà come il Cagliari. Antonio Conte ha ammonito la squadra e l’ambiente sul bisogno di non abbassare la guardia vedendo la classifica: “Bisogna avere la capacità e la forza di non guardare il Cagliari dal punto di vista della classifica, ma della voglia e determinazione, per loro è fondamentale per la salvezza e dobbiamo essere preparati”, ha detto Giuseppe Marotta.

Il dirigente nerazzurro ha parlato a ‘Dazn’ prima del fischio d’inizio: “Come ho convinto Conte? È un grande professionista, ama le sfide e l’Inter lo era, venendo in un club dal blasone storico rilevante con alcune difficoltà gestionali quotidiane. Era un’avventura, ha superato pienamente l’esame con fatica e difficoltà. Lui è così, è curioso e ambizioso, queste connotazioni ne fanno di lui un allenatore da considerare vincente“.

Conte ha parlato di centro estetico, quale sarà quello dell’Inter in estate? “Il nostro centro estetico è un complesso sportivo come la Pinetina, dove c’è tutto per allenarsi nel migliore dei modi, c’è uno staff preparatissimo ed è il nostro ritiro e centro estetico. Condivido l’opinione di conte, non è guardando le percentuali di possesso palla che si vincono partite e i campionati. Heriberto Herrera diceva che il possesso territoriale, come si chiamava una volta, non significa avere il possesso calcistico, ma quello c’è quando la classifica parla chiaro in termini di punti”.