Fiorentina-Atalanta, Iachini: “C’è rammarico. Ecco cosa serve per salvarsi”

Le parole di Beppe Iachini al termine di Fiorentina-Atalanta. Il tecnico dei viola ha commentato con rammarico il ko contro i bergamaschi

La Fiorentina di Beppe Iachini si arrende all’Atalanta. Il tecnico dei viola ha parlato al termine del match perso 3 a 2: “Non siamo stati fortunati – ammette ai microfoni di Sky Sport -, il secondo gol è un mezzo fuorigioco. La squadra voleva fare una grande partita e nel secondo tempo siamo entrati con lo spirito giusto. Dopo il 2-2 c’era la sensazione che potevano andarla a vincere, poi la palla è carambolata sul braccio di Martinez Quarta… c’è rammarico perché la squadra era viva”.

VLAHOVIC – “Sta facendo il suo percorso di crescita. Ad inizio stagione ha faticato per via della preparazione estiva. Confidiamo tanto in lui come in tutti gli altri attaccanti”.

SALVEZZA – “Cosa serve? L’anno scorso siamo stati la miglior difesa del campionato. Dobbiamo ritrovare quella solidità e organizzazione, che sono utili per portare a casa i punti per la salvezza. Abbiamo importanti margini. Stasera non ci siamo abbattuti e questo deve essere lo spirito da mette in campo”.