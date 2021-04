Calciomercato Sampdoria, annuncio di Ranieri sul futuro

Claudio Ranieri ha parlato del suo futuro dopo la sconfitta della Sampdoria contro il Napoli

Analizzando la sconfitta odierna della sua Sampdoria contro il Napoli, Claudio Ranieri ha parlato anche del suo futuro: “Vedremo cosa accadrà. Sono state scritte tante cose, ma ora voglio arrivare a 52 punti. Il presidente sa dove sono, io non ho fretta e non sono sulla graticola, sono di una serenità enorme – spiega a ‘Sky Sport’ – Non mi ha dato fastidio leggere di altri allenatori, accade da quando esiste il calcio. Noi siamo dei professionisti, non ho ansia ma mi voglio divertire, se c’è qualcuno che mi permette di farlo sono felice. Io e Ferrero prime donne? Con lui perderei sempre”.

Come anticipato da Calciomercato.it, per il rinnovo tra Ranieri e la Samp manca l’accordo economico, ma da entrambe le parti c’è volontà di continuare il matrimonio.