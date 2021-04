Calciomercato Milan, nuova tentazione | Anche Simeone su Donnarumma

Dalla Spagna rivelano come ci sia una nuova concorrente per Donnarumma: sul portiere del Milan ci sarebbe il pressing dell’Atletico Madrid

Contro il Parma è arrivata una vittoria importante per il Milan, che ha respinto così l’assalto delle inseguitrici ed ha mantenuto saldo il proprio secondo posto in classifica. I rossoneri, però, hanno perso Zlatan Ibrahimovic per espulsione diretta e lo svedese non ci sarà almeno per una delle prossime gare. Capitano della compagine di Stefano Pioli, complice l’assenza di Romagnoli, è stato Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe ’99 è un veterano, nonostante la giovane età, e anche contro gli emiliani ha dato il suo contributo in termini di leadership e sicurezza. Il futuro di ‘Gigio’, però, rimane un’incognita di dimensioni sempre maggiori. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’accordo per il rinnovo che tarda ad arrivare, le possibilità di perdere Donnarumma a zero in estate sono sempre di più. Dalla Spagna, intanto, si inserisce una nuova pretendente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, anche l’Atletico su Donnarumma | Tentazione Simeone

Come rivelato da ‘todofichaje.net’, anche l’Atletico Madrid si sarebbe aggiunto alla lunga lista di pretendenti per Gianluigi Donnarumma. Simeone avrebbe individuato nel portiere di Castellammare di Stabia il profilo adatto per sostituire Oblak in caso di addio. Con la tentazione rappresentata dal ‘Cholo’, i pericoli per il Milan aumenterebbero ancora di più. Sul portiere classe ’99, poi, come raccontato a più riprese su queste pagine, c’è sempre anche la Juventus: forte degli ottimi rapporti con Mino Raiola. Oltre ai bianconeri, infine, su Donnarumma ci sarebbe il pressing di diversi top club europei: Chelsea e PSG in prima linea.