Parma-Milan, espulso Ibrahimovic | Tensione in campo

L’arbitro Maresca ha espulso Zlatan Ibrahimovic durante il match tra Parma e Milan: ecco cos’è successo in campo

E’ in corso in questi minuti la partita tra Parma e Milan, valida per la 30^ giornata di Serie A. I rossoneri sono in vantaggio per 1-2, grazie alle reti nel primo tempo di Ante Rebic e Franck Kessie. Nella ripresa, Gagliolo ha accorciato le distanze. La squadra di Pioli sta gestendo la partita nel secondo tempo, nonostante qualche brivido in difesa con Donnarumma a risolvere la situazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, attacco a Donnarumma | “Basta baci alla maglia”

Tuttavia, arriva la pessima notizia per Pioli: l’arbitro Maresca ha infatti mostrato il cartellino rosso a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese avrebbe detto qualcosa di troppo al direttore di gara, che lo ha così espulso. Salterà dunque Milan-Genoa della prossima settimana. Un rosso non digerito da Donnarumma, che ha rivolto le seguenti parole a Maresca: “Ma cosa stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare”. Lo svedese ha poi detto qualcosa anche al quarto uomo.