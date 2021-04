Juventus-Genoa, convocati Pirlo | Assenti Bonucci e Bernardeschi

La lista dei convocati di Andrea Pirlo per la sfida di domani contro il Genoa. Assenti Bonucci e Bernardeschi

La Juventus ha diramato la lista dei giocatori convocati da Andrea Pirlo per il match di domani contro il Genoa, in programma alle ore 15 all'Allianz Stadium. Assenti solo Bonucci e Bernardeschi, entrambi ancora positivi al Covid. Ecco la lista completa.

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio;

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta;

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Fagioli, Kulusevski;

ATTACCANTI: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia.