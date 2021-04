Coronavirus, bollettino 10 aprile: 17.567 nuovi casi e 344 morti

Coronavirus, bollettino 10 aprile: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.567 nuovi casi a fronte di 320.892, ovvero 42.081 in meno rispetto a ieri con un tasso di positività del 5,5%. Gli attualmente positivi sono 533.085, pari a -3.276 rispetto a ieri, mentre vanno purtroppo registrati anche 344 decessi per un totale che ammonta a 113.923 dall’inizio della pandemia.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.107.069, 20.483 delle quali nelle ultime 24 ore.

Attualmente positivi: 533.085

Deceduti: 113.923 (+344)

Dimessi/Guariti: 3.107.069 (+20.483)

Ricoverati: 31.242 (-507) di cui in Terapia Intensiva: 3.588 (-15)

Tamponi: 52.801.766 (+320.892)

Totale casi: 3.754.077 (+17.567, +0,47%)