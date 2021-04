Sono mesi di riflessioni e grandi cambiamenti per la Juventus, che si è affidata a un ex come Pirlo per aprire un nuovo ciclo ma c’è un altro che si candida

Nel calcio moderno sono sempre di più i grandi ex che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, tornano in altre vesti. È stato così per diversi anni nel Milan in panchina, da Inzaghi a Brocchi, Gattuso, Leonardo e Seedorf. Idem per la Juventus con Deschamps, Conte e ovviamente Andrea Pirlo. Ma anche all’estero Arteta, Lampard e Ole-Gunnar Solskjaer sono degli esempi importanti mentre in dirigenza il Bayern Monaco è pieno di ex bandiere come Salihamidzic, Kahn e Rummenigge. Nel Milan c’è ovviamente Paolo Maldini, nell’inter Zanetti e nella Juve Nedved. In casa bianconera, però, di ex che hanno fatto la storia è pieno e tra i due più grandi potrebbe nascondersi la prossima accoppiata.

Juventus, Trezeguet sogna da ds: “Aspetto una squadra. Magari alla Juve con Del Piero”

A lanciare la suggestione è stato proprio David Trezeguet, che è in scadenza come Brand Abbassadro bianconero e intanto sta studiando da direttore sportivo, con dei titoli importanti già conseguiti. “È arrivato il momento di un cambiamento. Aspetto una squadra che mi dia fiducia e che creda in me: io non vedo l’ora”, ha detto a ‘gianlucadimarzio.com’. “Ho visto la Juventus dominare, applicando il metodo che ne ha fatto la storia. Ma credo nella diversificazione: bisogna aprirsi per capire dove si è, l’ambiente, gli obiettivi. Mi interessa questo e non mi precludo nessuna esperienza: voglio muovermi, imparare”, prosegue Trezeguet.

Facile immaginare il desiderio di esercitare questo ruolo proprio nella Juventus, magari in tandem con un’altra leggenda come Alessandro Del Piero, che intanto frequenta il corso per allenatori. Magari un giorno… “Perché no! Anzi, lo spero. Alex ha dimostrato le sue capacità e si sta preparando. E il suo legame verso la Juve non lo dimenticherà mai nessuno”. L’ex bomber francese continua anche su Pirlo: “Premetto che dopo nove anni di vittorie, sbagliare un campionato è umano. Alla Juve vedo un gruppo molto unito, ma sono mancate continuità e identità. Ancora con Pirlo? Sì, per dare un senso a questa stagione, per dare un’idea di continuità. Quest’anno la Juve ha trovato nell’Inter una squadra più cattiva, con due attaccanti che segnano sempre. Il solo Ronaldo, invece, non può bastare. E alla Juve è mancato un certo Dybala”.