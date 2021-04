Il Real Madrid pensa ancora a Cristiano Ronaldo: il clamoroso intreccio con Haaland e Mbappe

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico. In queste settimane, soprattutto dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League, si è tornato a parlare in maniera prepotente di un possibile ritorno al Real Madrid. Noi stessi vi abbiamo raccontato come Jorge Mendes si sia mosso in tal senso e il portoghese sicuramente sarebbe più che disponibile a tornare alla Casa Blanca. Dal canto suo, Florentino Perez sta riflettendo ma l’ambiente madrileno sembra ancora innamorato del campione di Madeira.

Calciomercato Juventus, il Real su Ronaldo se salta Haaland: super coppia con Mbappe

Secondo ‘Don Diario’, Cristiano Ronaldo potrebbe essere una sorta di sostituto di Haaland del calciomercato estivo 2021 del Real Madrid. Il norvegese potrebbe infatti restare un altro anno al Borussia Dortmund e i soldi non investiti sul 2000 ex Salisburgo verrebbero dirottati proprio su CR7. Zidane e Butragueno nei giorni scorsi hanno lasciato la porta aperta, se al Bernabeu non dovesse sbarcare Haaland il ‘piano B’ sarebbe proprio Ronaldo. Prendere sia lui che Mbappe in estate è un’impresa, per questo entra in gioco il 7 della Juventus.

Sarebbe comunque un’operazione complicatissima, spiega il portale spagnolo, ma non impossibile. Il Real sta lanciando segnali a Ronaldo, potrebbe realizzare il grande sogno di Mbappe facendolo giocare con il suo idolo già dal 2021/22. Di recente vi abbiamo parlato della volontà del campione portoghese della Juventus di lasciare Torino e tornare a vestire merengue, ma dal canto suo il Real aspetta ancora di capire certi sviluppi e i possibili scenari di mercato prima di affondare nuovamente il colpo.