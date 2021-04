Calciomercato Inter, a Conte non serve | Scambio e Juventus ‘beffata’

Per accontentare Conte, l’Inter potrebbe sacrificare uno dei suoi giovani. Parliamo di Lucien Agoume, classe 2002 quest’anno allo Spezia in prestito

L’Inter sta trattando il rinnovo di Agoume, sul quale si registrano gli interessi di vari top club, Bayern Monaco su tutti. Il futuro del giovane talento francese, quest’anno in prestito allo Spezia (12 presenze, 840′ in tutto), potrebbe però essere altrove. Difficilmente, infatti, rientrerà tra i piani di Conte per la prossima stagione. Considerate poi le esigenze del club di far cassa, non si può escludere una sua nuova partenza, stavolta però a titolo definitivo.

Calciomercato Inter, Agoume pedina di scambio: Juventus ‘fregata’

In scadenza a giugno 2023 e con una valutazione di 8-10 milioni, il classe 2002 potrebbe venir utilizzato come pedina di scambio per arrivare a uno degli obiettivi o meglio dei ‘desideri’ dello stesso tecnico interista. Agoume può finire quindi all’Udinese, nell’ambito dell’affare De Paul, come noto nel mirino pure della Juventus, oppure all’Atalanta per quel Gosens (anche lui interessa molto ai bianconeri) che sappiamo essere sulla lista della spesa categoria terzino sinistro, che sarà una delle priorità di Marotta e soci nel calciomercato estivo.