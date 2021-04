Possibili cessioni pesanti per la Juventus a fine stagione, in bilico anche Cristiano Ronaldo: il verdetto nel sondaggio di CM.IT

Dopo la vittoria sul Napoli, la Juventus ha tirato un sospiro di sollievo e ha almeno per il momento rilanciato l’andatura in zona Champions. Bianconeri al terzo posto e che nelle ultime nove gare di campionato dovranno però dare il massimo per raggiungere almeno il piazzamento minimo per confermarsi nella principale competizione europea. Dopodiché, sul mercato, sarà comunque il momento di decisioni pesanti. Sarà necessaria almeno una cessione top per dare respiro alla situazione finanziaria del club.

Calciomercato Juventus, per i tifosi Cristiano Ronaldo deve andare via: il ‘sacrificio’ di CR7

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter in un sondaggio quale sia il big bianconero maggiormente sacrificabile sul mercato. Il verdetto sorprende, ma fino a un certo punto: è Cristiano Ronaldo, in virtù del suo ingaggio faraonico e di un’età che avanza, colui che dovrebbe essere ceduto secondo il 45,9% dei partecipanti al sondaggio. CR7 stacca nettamente Morata, votato dal 26,8%. A seguire Dybala, che soltanto per il 21,9% dei votanti dovrebbe essere sacrificato. Praticamente imprescindibile, invece, de Ligt, che ha ricevuto in merito appena il 5,5% dei voti.