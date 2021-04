Scarpe da calcetto: come scegliere il modello perfetto

Uno degli accessori più importanti per giocare a calcetto sono sicuramente le scarpe. Esse infatti incidono notevolmente sulle prestazioni del giocatore, professionista o non. Il calcetto infatti è un vero e proprio sport, ma può essere praticato anche tra amici, magari organizzando la classica partita settimanale per divertirsi tutti insieme. In ogni caso, per poter giocare al meglio è necessario comprare le apposite scarpe da calcetto e l’abbigliamento adeguato.

Come scegliere le scarpe da calcetto adatte

Sono tantissimi i fattori che possono influire sulla scelta delle scarpe da calcetto, in primis i gusti personali, la tipologia di campo sul quale si gioca, la propria esperienza, ecc. Tuttavia, il fattore più importante da prendere in considerazione nella scelta degli scarpini è uno, ovvero la comodità. Avere delle scarpe scomode mentre si gioca è insopportabile e potrebbe non solo rovinare la partita ma anche causare dolori o infortuni.

Ad esempio, a chi possiede una pianta larga del piede è consigliabile acquistare scarpette caratterizzate da materiali malleabili, come ad esempio la pelle. Viceversa, chi invece ha una pianta del piede stretta, deve stare molto attento al numero della calzatura, anche un centimetro in più potrebbe rendere le scarpe molto scomode e potrebbero causare escoriazioni e vesciche.

La prima cosa da fare quando si ha intenzione di acquistare le scarpe calcetto è scegliere tra scarpette con o senza i tacchetti. Quest’ultime sono particolarmente indicate per giocare sull’erba (sintetica o naturale), tuttavia, è necessario stare attenti alla misura. Se si acquistano infatti le scarpette con i tacchetti alti potrebbero non solo essere scomode ma si rischia anche di far male ai propri avversari in caso di contrasti, ecc. Le scarpe prive di tacchetti invece, non sono adatte per i campetti con erbetta, qualora venissero utilizzate in tale circostanza si rischierebbe di non avere una buona aderenza al suolo e di scivolare, è logico quindi utilizzarle su superfici piatte, come ad esempio il cemento, le palestre, i campi da basket ecc.

Un altro aspetto da tenere sempre in considerazione è il materiale, le scarpe morbide sono consigliate a chi non è troppo pesante, viceversa, quelle resistenti sono consigliabili a chi ha una corporatura più robusta.

Livello atletico

Un altro aspetto da prendere in considerazione nella scelta delle scarpe da calcetto è il livello atletico. Per coloro che sono soliti giocare di rado, magari una volta a settimana con gli amici, è consigliabile optare per un modello che garantisca il massimo dell’aderenza al suolo. Viceversa, per gli atleti professionisti è necessario valutare lo scarpino anche in considerazione del proprio tocco di palla. Infine, per i giocatori di livello “medio” è consigliabile optare per modelli che garantiscano una buona traspirabilità e un ottimo ammortizzamento.

I materiali

Ovviamente non si possono non prendere in considerazione i materiali delle scarpette, più precisamente, della tomaia, ovvero la parte superiore della scarpa. La tomaia leggera è indicata per tutti coloro che hanno un peso inferiore a 80 kg e prediligono uno stile di gioco veloce e scattante, magari con pochi tocchi del pallone e per chi non ha intenzione di fare corse prolungate diverse volte. Viceversa, la tomaia rinforzata è consigliata a coloro che hanno un peso maggiore di 80 kg e che prediligono uno stile di gioco aggressivo, contraddistinto da scatti e da corse ripetute. Per quanto concerne invece la suola delle scarpe, è possibile acquistare modelli in fibra di carbonio o poliuretano termoplastico (rinomate per il loro peso ultra leggero). La suola in fibra di carbonio potrebbe risultare più scomoda ma è sicuramente più resistente, viceversa, il secondo modello è molto più comodo ma meno resistente. Infine, è necessario prendere in considerazione anche la punta, diversamente dal calcio, nel calcetto viene utilizzata molto questa parte della scarpa e quindi è consigliabile optare per un modello di scarpe calcetto con la punta resistente.