Roma, papà Zaniolo: “Era distrutto!” | Annuncio di Mancini sull’Europeo

In casa Roma, Zaniolo è alle prese col recupero dall’infortunio al ginocchio, spuntano l’annuncio di Mancini sull’Europeo, le parole del giocatore e del padre

Roma alle prese col recupero di Zaniolo dal grave infortunio. L’ultima visita con il professor Fink, come anticipato da Calciomercato.it, è andata molto bene: il ginocchio è forte e sta recuperando anche la muscolatura. Tuttavia non ha ancora recuperato la piena potenza rispetto all’altro, che così rischia di essere sovraccaricato. Il diktat è procedere con estrema calma senza bruciare le tappe, come in realtà si era detto dall’inizio. La brutta notizia per il giocatore è la forte probabilità che possa saltare i prossimi Europei.

Roma, annuncio di Mancini su Zaniolo

Al riguardo, contattato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, si è espresso il Ct Roberto Mancini: “Aspettiamo ancora un po’. So che al 70 per cento non ce la farà a essere con noi ma Nicolò deve restare tranquillo. Ha davanti a sé una carriera molto lunga, non deve forzare perché la salute è ciò che conta di più. In ogni caso noi lo seguiremo fino alla fine, anche perché conosciamo bene il suo valore. Nel calcio momenti del genere possono capitare”.

Importanti anche le parole di Igor Zaniolo, padre del talento romanista: “Ieri era distrutto come umore, sembrava di essere tornati ai giorni in cui si era infortunato alle ginocchia. Ora pian piano comincia a stare meglio, anche se dentro di sé ha una voglia incontenibile di giocare. Vorrà dire che, quando arriverà la “green card” disputerà le finali Primavera”.

Infine, è giunto anche il laconico commento dello stesso giocatore: “Sono dispiaciuto, ma il mio obiettivo è esserci il prossimo anno al Mondiale”.