Juventus-Genoa perde un calciatore: infortunio al ginocchio per il difensore che ora si sottoporrà agli accertamenti

Non ci sarà in Juventus-Genoa dopo un infortunio rimediato in allenamento. Forfait per Lennart Czyborra: il difensore tedesco ha subito un trauma distorsivo al ginocchio nell’allenamento di ieri e sarà costretto a saltare la sfida di domenica contro i bianconeri. Zero le possibilità di recuperare, così Ballardini studia le novità di formazione per rimediare alla sua assenza. Dopo il ko di ieri, il 21enne si è limitato quest’oggi a svolgere soltanto fisioterapia e, salvo colpi di scena, non sarà tra i convocati che sabato partiranno alla volta di Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ancora non si conoscono i tempi di recupero ma di certo si tratta di un’assenza pesante per Ballardini considerando che Czyborra è stato uno dei calciatori più utilizzati dall’allenatore rossoblù. Per lui soltanto quattro partite saltate sulle sedici disputate con il nuovo tecnico in panchina. Con l’assenza del tedesco, il Genoa potrebbe schierare nuovamente Zappacosta sulla fascia mancina, con Biraschi a destra nel centrocampo a 5 solitamente scelto da Ballardini.