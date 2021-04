Inter, Suning gongola: scudetto e cessione da un miliardo di euro!

Suning gongola per il possibile scudetto dell’Inter e la cessione da un miliardo di euro

Mentre sul campo la squadra di Conte si avvicina alla vittoria dello scudetto, fuori dal rettangolo verde la società vaglia la migliore offerta per cedere il club. L’Inter vive un momento importante della sua storia. E i risultati sportivi, riporta ‘Tuttosport’, potrebbero avere importanti ripercussioni anche sulle trattative societarie in corso ormai da mesi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Inter, Suning al bivio: avanzano gli americani | Nuova era: le cifre e i tempi

Come riporta il quotidiano, l’eventuale vittoria del campionato, secondo le stime della famiglia Zhang, farebbe aumentare il valore del club avvicinandolo al miliardo di euro. Sarebbe quella la cifra richiesta da Suning, che avrebbe congelato le trattative in corso anche per attendere il verdetto del campo. In caso di trionfo, infine, un ulteriore motivo di vanto è rappresentato dal fatto che mai una proprietà straniera ha conquistato un trofeo nel Bel Paese.