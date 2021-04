EURO 2020, UFFICIALE pubblico in 8 stadi | La scelta per Roma

La UEFA ha ufficializzato tramite i propri canali la presenza di pubblico in otto stadi ai prossimi Europei: la decisione su Roma

Al termine dell’attuale stagione non si sarà sosta per il calcio europeo che sposterà il tiro su EURO 2020, competizione posticipata di un anno rispetto al regolare svolgimento a causa della pandemia Covid. Il torneo verrà disputato in estate ed oggi è arrivato un comunicato ufficiale da parte della UEFA relativo al pubblico negli stadi.

Nello specifico tramite il proprio sito il massimo organo europeo ha evidenziato: “La UEFA è lieta di annunciare che ci sarà un ritorno degli spettatori nelle sedi di EURO 2020. Attualmente, otto paesi ospitanti hanno confermato le capienze degli stadi in base alle proprie proiezioni di un miglioramento della situazione sanitaria nelle loro nazioni a giugno e luglio a seguito di un numero di fattori, tra cui le campagne di vaccinazione nazionali, le misure pianificate per la riapertura dell’economia e il previsto rallentamento del virus in virtù della stagione più calda”.

Nel dettaglio San Pietroburgo ha confermato una capienza del 50%, con possibilità di aumentarla entro la fine di aprile, mentre Budapest punta a ospitare il pubblico a pieno regime. Baku ha confermato una capienza del 50%, Amsterdam, Bucarest, Copenaghen e Glasgow hanno confermato capienza tra il 25% e il 33% con eventuale incremento delle prime tre. Londra ha garantisce una capienza minima del 25%. Nel comunicato inoltre si apprende che Monaco, Roma, Bilbao, Dublino: “Le restanti quattro città avranno tempo fino al 19 aprile per fornire ulteriori informazioni sui loro piani; le decisioni finali sulle partite in quelle città verranno prese in quella stessa data”.