Da Arsenal-Slavia Praga a Granada-Manchester United, ecco risultati delle altre gare valevoli per l’andata dei quarti di Europa League

Non solo la Roma, stasera sono scese in campo altre sei squadre per l’andata dei quarti di Europa League. Oltre ai giallorossi, si impongono in trasferta Manchester United e Villarreal: i ‘Red Devils’ sconfiggono il Granada per 2-0 grazie alle reti di Rashford e Bruno Fernandes; gli spagnoli di misura a Zagabria, decisivo il gol di Moreno.

LEGGI ANCHE >>> Ajax-Roma, Fonseca sbotta in tv: “Ci sono state troppe bugie”

Solo un deludente pari, invece, per l’Arsenal in casa contro lo Slavia Praga: ‘Gunners’ raggiunti allo scadere da Holes, dopo il vantaggio firmato Pepe. Giovedì prossimo i match di ritorno.