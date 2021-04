Milan, Ibrahimovic farà l’attore | Sarà Antivirus nel nuovo Asterix e Obelix

Dopo la partecipazione a Sanremo, Ibrahimovic si appresta ad una nuova avventura extra campo: reciterà nel prossimo film di Asterix e Obelix

È un Ibrahimovic attivissimo fuori dal campo quello che stiamo imparando a conoscere nell’ultimo anno e mezzo, dal suo ritorno in rossonero. Dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, dove ha presentato il ‘Festival di Sanremo’ al fianco di Amadeus, lo svedese si appresta ad una nuova avventura in veste di attore. Come rivelato da ‘L’Equipe’, infatti, Zlatan reciterà nel nuovo film di ‘Asterix e Obelix’. Ibrahimovic, nella saga dei celebri guerrieri Galli, vestirà i panni di Antivirus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Napoli, Insigne-Milan: ecco come stanno le cose

Nel film saranno presenti anche Guillaume Canet e Gilles Lellouche, rispettivamente nei panni di Asterix e Obelix. Oltre ai due protagonisti, nel cast ci sono anche grandi attori internazionali come Marion Cotillard e Vincent Cassel. A tutti loro, quindi, si dovrà aggiungere anche Zlatan Ibrahimovic.