Calciomercato Napoli, Bakayoko andrà via | Proposto in Francia

Emergono novità sul futuro di Tiémoué Bakayoko: il mediano francese lascerà il Napoli ed è stato proposto in Ligue 1

Il Napoli la scorsa estate ha deciso di ingaggiare, con la formula del prestito secco, Tiémoué Bakayoko dal Chelsea. Gennaro Gattuso era desideroso di un mediano per il suo 4-2-3-1, e il francese è stato individuato come il profilo giusto a cui affidare il centrocampo. La sua esperienza in terra partenopea non è stata molto esaltante, seppur dopo un buon inizio di stagione.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Ipotesi a sorpresa per lo sponsor tecnico del Napoli

In totale, Bakayoko ha disputato 36 partite in tutte le competizioni e in parecchie occasioni è sceso in campo da titolare. Nell’ultimo periodo, però, Gattuso ha deciso di mandare in campo il sempre più affidabile Demme. E l’esperienza del francese a Napoli terminerà a fine stagione. E’ quanto riferito da ‘Footmercato‘, che ha poi specificato che il giocatore tornerà al Chelsea per poi ripartire vista la scadenza nel 2022. L’entourage di Bakayoko avrebbe infatti proposto il giocatore al PSG e al Lione.