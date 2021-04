Calciomercato Milan, ultimatum Mandzukic | Le condizioni per il rinnovo

Mario Mandzukic ha a disposizione questo finale di stagione per convincere il Milan: ecco le condizioni per il rinnovo

Arrivato alla corte di Stefano Pioli questo inverno, Mario Mandzukic non è ancora riuscito ad imporsi con la maglia del Milan. Il croato nella sua lunga carriera ha ampiamente dimostrato di essere un grande campione, avendo vinto in ogni squadra in cui ha militato. Con la Juventus, soprattutto con Allegri, ha dimostrato anche di poter essere un autentico jolly per il reparto offensivo, sapendo giostrare anche sugli esterni. Da quando è arrivato a Milano, però, non è riuscito ancora a trovare il campo con regolarità e anche la via del gol è stata smarrita. I rossoneri in questo finale di stagione valuteranno cosa farne di Mandzukic, che avrà a disposizione questi ultimi mesi per convincere tecnico e società. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Mandzukic vuole convincere Maldini | Le condizioni per il rinnovo

Il primo pensiero di Mario Mandzukic per questo finale di stagione è quello di ritrovare il campo e dare un importante contributo alla causa rossonera. Come rivelato da ‘Tuttosport’, il contratto del croato prevederebbe un rinnovo non automatico in caso di Champions League. Per rendere automatico il rinnovo servirebbe il raggiungimento di alcune clausole di rendimento. Ecco perché per il futuro dell’ex bianconero è fondamentale ritrovare la via del gol: senza reti all’attivo, infatti, sarà difficile vedere Mandzukic in rossonero anche nella prossima stagione. La volontà del giocatore, però, è quella di continuare al fianco di Ibrahimovic e di puntare ad aggiungere nuovi titoli in bacheca nei prossimi anni.