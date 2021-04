Calciomercato Juventus, futuro Pirlo | La strategia di Agnelli e Paratici

La Juventus inizia a pianificare il futuro e il calciomercato. Le prospettive per Andrea Pirlo in panchina sembrano definite: le ultime novità e le mosse di Agnelli e Paratici

La Juventus era attesa dal bivio contro il Napoli per stabilire priorità e prospettive tra presente e futuro. I bianconeri arrivavano, infatti, dalle brutte prestazioni contro Benevento e Torino e la società si attendeva una reazione importante già contro i partenopei. La stagione non sta andando secondo le aspettative con la cocente eliminazione in Champions League per mano del Porto e la poca continuità in campionato.

Ieri contro i partenopei, però, sono arrivati tre punti fondamentali per la classifica e le ambizioni dei bianconeri. Un 2-1 contro un buon Napoli che rilancia certamente la Juventus almeno per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo di questa stagione in Serie A. Il match rappresentava un bivio anche per il discorso panchina. La posizione di Andrea Pirlo iniziava a essere in discussione, nonostante le continue rassicurazioni da parte della società: ora sembrano piuttosto chiari i piani tra presente e futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Pirlo resta fino al termine della stagione: si pianifica il futuro

Alla luce del risultato di ieri, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, la permanenza di Andrea Pirlo non sarebbe in discussione, almeno fino al termine della stagione. Il tecnico ha, infatti, superato l’importante test contro il Napoli che si era configurato come un vero e proprio crocevia per il suo futuro sulla panchina bianconera.

Andrea Agnelli e Fabio Paratici intanto sono impegnati senza sosta nella pianificazione della prossima stagione. La Juventus vuole ripartire alla grande e iniziare un nuovo ciclo: per questo la società è pronta a tracciare la linea editoriale per il prossimo anno. L’obiettivo minimo per i bianconeri resta la qualificazione alla prossima Champions League e con Pirlo in panchina: un passaggio essenziale per poi concretizzare i piani per il futuro.