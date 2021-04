Calciomercato Juventus, Buffon al bivio | Le reazioni dopo il Napoli

La Juventus si divide tra il finale di stagione e le dinamiche sul calciomercato. Occhio al futuro di Gianluigi Buffon che comunque ieri ha convinto contro il Napoli

La Juventus era chiamata alla vittoria ieri sera contro il Napoli per compiere un balzo in avanti nella corsa alla Champions League. I bianconeri non stanno vivendo una stagione secondo le aspettative, ma ieri sono arrivati tre punti pesanti che potrebbero rilanciare le ambizioni della Vecchia Signora e blindare quantomeno la qualificazione nella massima competizione europea.

In campo ieri si è visto un atteggiamento decisamente diverso e molti hanno sottolineato la grande crescita della squadra con Gianluigi Buffon in campo. Ieri il grande portiere è stato autore di una prova ottima che ha convinto i tifosi, ma restano i dubbi per quanto riguarda il suo futuro. Come vi abbiamo riportato già negli scorsi giorni, si attende la decisione dell’estremo difensore, diviso tra un possibile rinnovo con la Juventus e l’addio ai bianconeri o addirittura al calcio. Da non scartare, inoltre, l’approdo in una big estera o anche un ruolo extra-campo: tutto sarà deciso tra aprile e maggio. Intanto, la partita di ieri ha segnato per l’ennesima volta tutto l’apprezzamento da parte dei tifosi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio bomber | Decisione presa

Calciomercato Juventus, addio Buffon: i tifosi intanto lo esaltano

La prestazione di ieri contro il Napoli e la straordinaria personalità messa in campo hanno fatto esplodere i tifosi sul web. Anche alla luce degli errori di Wojciech Szczesny contro il Torino, i supporters invocano a gran voce maggiore presenza di Buffon in campo. Il loro pensiero e il legame con il portiere restano, infatti, evidenti: di seguito vi proponiamo una serie di tweet pubblicati nelle ultime ore dopo il match contro il Napoli.

Se tutto va bene e si decide di tenere #Pirlo bisogna fare una cosa molto semplice: nominare #Buffon allenatore in seconda, metterlo a bordo campo e lasciare che guidi la squadra per 90 minuti come fa quando è a porta Con il suo carisma ha enormi effetti#JuveNapoli #jvtblive — tal marco (@tal_Marco) April 8, 2021

Ieri fortunatamente c’era #Buffon che si fa sentire tutto i 90 minuti e la differenza si è vista.#JuveNapoli #JuventusNapoli #jvtblive — tal marco (@tal_Marco) April 8, 2021

Andrei avanti con #Buffon fino alla fine della stagione. — fabio rossi (@Falzarego) April 8, 2021