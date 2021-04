In questi giorni il nome di Jorginho è tornato prepotentemente alla ribalta in chiave calciomercato Serie A: ad alimentare e confermare le voci è stato l’agente

Jorginho e la Serie A, due innamori che presto potrebbero tornare a incontrarsi. L’italo-brasiliano è esploso grazie alle grandi prestazioni prima col Verona e poi ovviamente con il Napoli, che gli sono valse le chiamata del City e ovviamente del Chelsea che lo ha soffiato proprio al Manchester. Ieri il centrocampista della Nazionale Italiana ha confermato la sua voglia di tornare al Napoli un giorno o l’altro, ma il suo rientro in Serie A potrebbe arrivare in tempi anche relativamente brevi. E non necessariamente al Diego Armando Maradona, dal momento che le altre big del campionato lo seguono con grande interesse.

Calciomercato Juventus, agente Jorginho: “Vuole lo scudetto col Napoli, ma…”

A rivelare e confermare tutto è stato lo stesso agente di Jorginho, Joao Santos, che ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Jorge ha voglia di ritornare in Italia e se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa saremo ben disposti. Lui al momento costa 50 milioni di euro e ha ancora 2 anni di contratto. Credo che però Marina Granovskaia proporrà comunque un rinnovo a breve”. Dopo gli anni importanti al San Paolo il suo è diventato un profilo di livello internazionale: “La sua crescita continua sotto tutti i punti di vista. È un ragazzo intelligente e studia molto, sia i movimenti che gli richiede l’allenatore sia quelli degli avversari”.

E qui si passa al concreto del calciomercato e l’ammissione dell’interesse delle tre super big del calcio italiano: “Juve? Paratici conosce il calcio, però Jorginho non interessa solo ai bianconeri, ma anche a Inter e Milan. Lui ha voglia di tornare in Italia – continua l’agente Joao Santos – e a Napoli per vincere lo scudetto, è un pallino che vuole togliersi. Sarà importante per lui far bene agli Europei e ai Mondiali con l’Italia. Mancini lo sta rendendo ancora più forte”.