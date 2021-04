Calciomercato Juventus, Kulusevski non trova spazio | Irrompe lo United

La Juventus, senza la Champions, potrebbe essere costretta a cedere: il Manchester United sarebbe pronto ad affondare per Kulusevski

I bianconeri devono assolutamente qualificarsi alla prossima Champions League, per evitare la debacle dal punto di vista finanziario. La vittoria contro il Napoli nel recupero di ieri sera, in questo senso, è una buona notizia. Il finale di stagione, però, è ricco di insidie per la Juventus che dovrà evitare ulteriori passi falsi. Il pericolo, infatti, è quello di dover essere costretti a delle cessioni illustri nel prossimo mercato per appianare i conti del bilancio. I primi nomi in lista per l’addio sono ormai noti, con le posizioni di Dybala e Cristiano Ronaldo ancora in bilico. Dall’Inghilterra, però, riportano anche di un possibile addio a sorpresa a fine stagione: quello di Dejan Kulusevski. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, pericolo Kulusevski | C’è il Manchester United

Secondo quanto rivelato dal portale inglese ‘The Express’, il Manchester United avrebbe inserito il nome di Dejan Kulusevski nella lista dei possibili acquisti estivi. Lo svedese, alla sua prima stagione con la Juventus, non sta riuscendo ad imporsi e sta trovando delle difficoltà. A differenza di Federico Chiesa, Andrea Pirlo si sta affidando con minore continuità all’ex Parma e non è ancora riuscito ad inquadrarlo a livello tattico. Kulusevski aveva sposato il progetto dei bianconeri anche per la presenza di Maurizio Sarri, che gli avrebbe disegnato addosso un ruolo a lui più congeniale, ma arrivato a Torino non ha trovato il tecnico toscano.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Intreccio Juve-Roma: ‘all in’ su Allegri e Sarri

In caso di mancato accesso alla prossima Champions League, per la Juventus diventerebbe complicato resistere ad offerte importanti per i propri gioielli e potrebbe essere costretta a cedere. L’asse con il Manchester United, poi, potrebbe essere caldo anche in chiave entrata: la suggestione di un possibile ritorno di Pogba a Torino non si è ancora spenta. Il rischio maggiore per la prossima estate, però, potrebbe essere quello di perdere Kulusevski.