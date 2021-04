Mourinho stravede per Hakimi: l’ex tecnico dell’Inter avrebbe messo il laterale marocchino in cima alla lista della spesa del Tottenham per il prossimo mercato estivo

Il Tottenham si aspettativa di vivere decisamente un’altra stagione. La squadra di José Mourinho è al momento fuori dai primi quattro posti che valgono la qualificazione in Champions e a pesare sull’annata negativa degli ‘Spurs’ è anche la clamorosa eliminazione in Europa League per mano della Dinamo Zagabria. Sulla ghigliottina della critica c’è soprattutto l’ex tecnico dell’Inter, non ancora sicuro della conferma in panchina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno clamoroso | Via libera per Haaland e Juve ko

Inter, l’ombra di Mourinho su Hakimi: pressing Tottenham

La formazione londinese resta al momento lontana tre lunghezze dalla zona Champions League, con l’accesso all’Europa che conta che potrebbe essere decisivo per la permanenza di Mourinho al Tottenham. Lo ‘Special One’ in caso di conferma chiederebbe però dei rinforzi di spessore al patron Levy, con l’obiettivo di competere con le altre big inglesi per la vittoria in Premier League. Oltre alla permanenza a Londra di Kane, tra gli obiettivi in cima alla lista dell’allenatore portoghese ci sarebbe Achraf Hakimi, già nei desideri di ‘Mou’ l’anno scorso prima dello sbarco a Milano dell’attuale esterno destro di Conte. Mourinho stravede per il marocchino e, stando alla testata spagnola ‘Diario Gol’, spingerebbe per il suo arrivo al Tottenham la prossima estate.

Gli ‘Spurs’ potrebbero approfittare delle presunte difficoltà dell‘Inter nelle rate per il pagamento al Real Madrid di Hakimi, con lo stesso sodalizio spagnolo che avrebbe già scartato un possibile ritorno del giocatore alla corte di Zidane.